«Все нормально»: теннисист Медведев о том, что не может улететь из Дубая

Теннисист Медведев, который не может улететь из Дубая, заявил, что все нормально

Российский теннисист Даниил Медведев в видео от Telegram-канала «Больше!» признался, что не сильно переживает из-за того, что не может вылететь из Дубая в США из-за закрытого воздушного пространства.

«Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня все нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что все нормально», — поделился он.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В этот же день Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Андреем Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Медведев в текущем рейтинге ATP занимает 11-е место. Он является победителем Открытого чемпионата США 2021 года и финалистом шести турниров Большого шлема. В активе Медведева теперь 23 титула ATP в одиночном разряде, включая Итоговый турнир ATP 2020 года, а также победы в Кубке Дэвиса и ATP Cup 2021 года в составе сборной России. С начала 2026 года тренируется под руководством шведа Томаса Юханссона.

Ранее Рублев заявил, что не воспользовался множеством возможностей в игре с Грикспором.