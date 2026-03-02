«Несправедливо»: Тарасова об отсутствии реакции МОК на политику США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о затяжном игнорировании Международного олимпийского комитета (МОК) действий военной операции США. Ее слова передает Sport24.

«Несправедливо, что МОК не отстраняет американцев. Непонятно, почему за все должны отвечать мы. Как будто другие страны не участвуют в конфликтах. Тот же Израиль взять. Это несправедливо», — заявила Тарасова.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Николай Валуев высказался об отсутствии реакции МОК на политику США и Израиля.