Губерниев допустил, что Инфантино даст сборной России уайлд‑кард на ЧМ-2026

Спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о возможном отказе сборной Ирана участвовать в чемпионате мира по футболу 2026 года из-за агрессивной политики США в отношении страны. Его слова передает «Матч ТВ».

«Будет проблема с Ираном, но вдруг американский слоняра по имени Дональд договорится с Инфантино: сборная России получит уайлд‑кард, мы приедем, как датчане в 1992 году, и сенсационно займем первое место, обыграв в финале хозяев со счетом 7:1. Причем хозяев из Мексики!» — высказался Губерниев.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее глава Федерации футбола Ирана заявил, что участие сборной в ЧМ-2026 в США под вопросом.