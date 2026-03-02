Размер шрифта
Команда Большунова выиграла медиаэстафету на чемпионате России

Команда с Большуновым выиграла медиаэстафету на ЧР по легкой атлетике
Павел Бедняков/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в составе команды желтых занял первое место в медиаэстафете на чемпионате России по легкой атлетике в помещении.

В забеге также приняли участие олимпийские чемпионы Вероника Степанова и Денис Спицов, выступавшие в составах других команд.

Победителей представляли Большунов, Иван Кузнецов, София Мирошниченко и Илья Латыпов. Они показали результат 1 минута 54,84 секунды. Второй стала команда оранжевых (1.55,03) в составе Степана Журавченко, Андрея Лукина, Алексея Зырянова и Степановой. Третьей финишировала команда фиолетовых (1.55,82), за которую бежали Александр Хорошилов, Виктория Баркова, Дмитрий Беломестнов и Спицов.

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 24 февраля и продлится до 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и эстафеты. 25 февраля Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Он преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 59,9 секунды. Также команда «Татарстан-1», в состав которой входил Большунов, выиграла смешанную эстафету 4 по 5 километров.

Ранее Большунов рассказал о плохом самочувствии в спринте на чемпионате России.

 
