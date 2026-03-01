«Полностью разобранное»: Большунов пожаловался на самочувствие после победы на ЧР

Лыжник Александр Большунов после победы в коньковом спринте на чемпионате России пожаловался на самочувствие. Его слова приводит РИА Новости.

«Для меня сложилась гонка сложно, потому что самочувствие сегодня было полностью разобранным. Движения в разные стороны. От забега к забегу получше становилось, но все равно это прямо вообще не то. Я сам удивляюсь, почему сейчас именно такое разобранное состояние. Но хватило, чтобы сегодня выиграть», — поделился он.

Результат Большунова составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Чемпионат России по лыжным гонкам стартовал в Южно-Сахалинске 24 февраля и продлится до 8 марта. В программе соревнований — спринт, гонки с раздельным стартом, скиатлон и эстафеты. 25 февраля Большунов одержал победу в гонке с раздельным стартом классическим стилем. Он преодолел дистанцию 10 километров за 23 минуты 59,9 секунды. Также команда «Татарстан-1», в состав которой входил Большунов, выиграла смешанную эстафету 4 по 5 километров. Вместе с ним бежали Лидия Горбунова, Вероника Степанова и Сергей Ардашев.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее Дарья Непряева не сумела выйти в полуфинал спринта на Кубке мира.