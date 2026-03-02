В Иране заявили, что участие сборной в ЧМ-2026 в США под вопросом

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что участие национальной команды в чемпионате мира 2026 года в США находится под вопросом. Об этом сообщает Associated Press.

«Что точно, так это то, что после этой атаки от нас нельзя ожидать, что мы будем с надеждой смотреть на чемпионат мира», — сказал Таджа.

Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. Закрыто воздушное пространство.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее в РФС заявили, что ФИФА должна запретить сборным США и Израиля играть в турнирах.