Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за клуб в НХЛ
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 2 марта «Миннесота Уайлд» в домашнем матче уступила «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:3.

Единственную шайбу у хозяев на 37-й минуте забросил Капризов. Для него этот гол стал 219-м в карьере за «Миннесоту», благодаря чему он повторил снайперский рекорд клуба, принадлежавший Мариану Габорику. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 380 матчей, тогда как Габорик набрал 219 голов за 502 игры.

Эта шайба стала для 28-летнего форварда 219-й в карьере, проведенной за «Миннесоту».

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года, и текущий сезон стал для него шестым в лиге. В сентябре 2025 года форвард подписал с клубом рекордный контракт на восемь лет с общей суммой 136 миллионов долларов, который вступит в силу с сезона-2026/27.

«Миннесота» с 78 очками занимает пятое место в Западной конференции.

Ранее стало известно, почему Уэйна Гретцки не пропустили в раздевалку сборной Канады перед финалом ОИ.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!