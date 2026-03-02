Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты»

Капризов повторил рекорд «Миннесоты» по количеству голов за клуб в НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов повторил клубный рекорд по количеству голов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 2 марта «Миннесота Уайлд» в домашнем матче уступила «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:3.

Единственную шайбу у хозяев на 37-й минуте забросил Капризов. Для него этот гол стал 219-м в карьере за «Миннесоту», благодаря чему он повторил снайперский рекорд клуба, принадлежавший Мариану Габорику. Для достижения этой отметки россиянину потребовалось 380 матчей, тогда как Габорик набрал 219 голов за 502 игры.

Капризов дебютировал в НХЛ в январе 2021 года, и текущий сезон стал для него шестым в лиге. В сентябре 2025 года форвард подписал с клубом рекордный контракт на восемь лет с общей суммой 136 миллионов долларов, который вступит в силу с сезона-2026/27.

«Миннесота» с 78 очками занимает пятое место в Западной конференции.

