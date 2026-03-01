Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 1 марта «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Монреаль Канадиенс» со счетом 2:6. Овечкин в этой игре отметился дублем, эти шайбы стали для него 997-й и 998-й в НХЛ. Теперь на его счету 921 гол в регулярных чемпионатах и 77 шайб в плей-офф.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 18 шайб — 998 против 1016 (894+122).

Следующий матч «Вашингтон» с Овечкиным проведет 4 марта на домашнем стадионе с «Ютой Мамонт», стартовый свисток прозвучит в 3:00 по московскому времени.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее тренер «Вашингтона» выразил недовольство игроками команды, включая Овечкина.