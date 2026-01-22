Гимнастка Мельникова названа самым влиятельным спортсменом России

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина признала российскую гимнастку Ангелину Мельникову лучшим спортсменом за последние 25 лет, передает Sport24.

«Могу назвать себя. А так кого-то назвать трудно, потому что за это время было много не только ярких побед, но и досадных промахов, которые запомнились навсегда. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти», — сказала Хоркина.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее Мельникова вошла в топ-10 спортсменок года.