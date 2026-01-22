Размер шрифта
Гимнастка Мельникова названа самым влиятельным спортсменом России

Чемпионка ОИ Хоркина: самый влиятельный спортсмен России — Ангелина Мельникова
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина признала российскую гимнастку Ангелину Мельникову лучшим спортсменом за последние 25 лет, передает Sport24.

«Могу назвать себя. А так кого-то назвать трудно, потому что за это время было много не только ярких побед, но и досадных промахов, которые запомнились навсегда. А сейчас самый влиятельный спортсмен — Ангелина Мельникова. Ее результаты невозможно обойти», — сказала Хоркина.

4 октября Мельникова завоевала третье золото чемпионата мира, одержав победу в финале опорного прыжка на соревнованиях в Джакарте. С результатом 14,466 балла она опередила канадку Лию Монику Фонтейн (14,033) и американку Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская участница Анна Калмыкова заняла шестое место с 13,199 балла.

Эта победа стала для Мельниковой третьей в карьере на чемпионатах мира после ее триумфа в многоборье в 2021 году и повторной победы в этом же виде программы на мировом первенстве — 2025. Также на этом турнире спортсменка завоевала серебро в упражнениях на разновысотных брусьях.

Ранее Мельникова вошла в топ-10 спортсменок года.

