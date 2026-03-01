«Динамо» обыграло «Металлург» в матче КХЛ

«Динамо» второй раз по ходу сезона обыграло «Металлург» в матче КХЛ

Московское «Динамо» на своем льду одержало победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе «Динамо» авторами голов стали Егор Римашевский (13-я минута), Максим Комтуа (28), Антон Слепышев (48) и Ансель Галимов (60). У «Металлурга» отличился Валерий Орехов на 28 минуте.

Защитник «Динамо» Даниил Пыленков отметился результативной передачей и набрал 46-е очко в текущем сезоне, установив новый клубный рекорд по очкам. Прежнее достижение принадлежало Бреннану Менеллу — 45 очков.

«Динамо» с 72 очками теперь занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Металлург» (95 очков) потерпел третье поражение подряд, но остается лидером Востока. Оба клуба ранее обеспечили себе выход в плей-офф Кубка Гагарина.

В следующем матче московское «Динамо» 4 марта примет «Автомобилист». «Металлург» 3 марта на выезде встретится с минским «Динамо».

