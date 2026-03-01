Стал известен победитель в дважды переносившемся матче Первой лиги

Московское «Торпедо» одержало гостевую победу над новороссийским «Черноморцем» в матче 22-го тура Первой лиги.

Встреча, изначально запланированная на 15:00 московскому времени, дважды переносилась из-за угрозы атаки БПЛА — сначала на полчаса, затем еще на 75 минут, и в итоге стартовала в 16:45. Игра проходила без зрителей и завершилась со счетом 2:0.

Авторами голов стали Руслан Апеков на 32-й минуте и Мамаду Камара на 90+2-й минуте. Для Апекова этот матч стал дебютным за «Торпедо» в официальных встречах.

После этой победы «Торпедо» набрало 24 очка и поднялось на 13-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с таким же количеством очков располагается строчкой ниже.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве.

Ранее стало известно новое время проведения матча «Сочи» — «Спартак».