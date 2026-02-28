Боец Монсон объяснил, почему против США боятся вводить санкции в спорте

Монсон: США владеют МОК, поэтому к ним не будут применены санкции

Бывший боец смешанного стиля Джефф Монсон заявил, Международный олимпийский комитет (МОК) находится под влиянием США, поэтому американские спортсмены избегают санкций. Его слова предает РИА Новости.

«К большому сожалению, Америка контролирует абсолютно все, и это прискорбно, потому что политике нет дела в спорте. МОК принадлежит Соединенным Штатам. Они полностью владеют данной организацией и оказывают значительное влияние на все международные спортивные соревнования. Именно поэтому к их спортсменам или атлетам Израиля не будет применено никаких санкций», — сказал Монсон.

Министерство спорта и культуры Израиля сообщило об отмене всех запланированных спортивных мероприятий из-за начала военного конфликта.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в военной операции против Ирана. Воздушное пространство Израиля закрыто, граждан призвали находиться вблизи укрытий.

Ранее Франция отказалась от бойкота российских паралимпийцев.