Зрителей матча «Сочи» — «Спартак» не пустят на трибуны до начала игры

В «Сочи» попросили фанатов не выходить на трибуны до начала игры со «Спартаком»

Футбольный клуб «Сочи» призвал болельщиков укрыться в подтрибунных помещениях перед игрой со «Спартаком» из-за угрозы атаки беспилотников.

«При входе на стадион просим всех болельщиков незамедлительно проследовать в подтрибунные помещения, строго выполнять указания стюардов и сотрудников службы безопасности, а также сохранять спокойствие», — сказано в сообщении клуба.

Изначально матч был запланирован на 16:30 по московскому времени. Теперь стартовый свисток для футболистов прозвучит в 17:30 по мск.

До этого Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе работает система ПВО, отражается атака беспилотных летательных аппаратов. Из-за этого в СМИ появилась информация, что матч может быть отложен.

Несколько дней назад матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и ЦСКА также был отложен из-за угрозы БПЛА, зрителей эвакуировали с трибун ледовой арены. Матч будет доигран в Москве. 1 марта был на полчаса перенесен старт матча Первой лиги между «Черноморцем» и «Торпедо», в Новороссийске также звучит воздушная тревога. Из-за этого игра проходит без зрителей.

Ранее матч КХЛ «Сочи» — «Торпедо» прервали из-за угрозы атаки БПЛА.