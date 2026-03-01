В РФС высказались о пребывании сборной России в ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

РФС: женская сборная России в штатном режиме готовится к играм в ОАЭ

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в процессе подготовки женской сборной России к матчам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) нет никаких изменений в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Заявление службы коммуникаций приводит «Матч ТВ».

«Команда готовится в штатном режиме, все по плану. 3 марта сам матч. Пока никаких изменений в расписании нет», — указали в пресс-службе РФС,

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. В ОАЭ было закрыто воздушное пространство.

Российские футболистки базируются в Дубае, где проходит товарищеский турнир. Впереди у российской команды по плану стоят два матча — 3 марта россиянки должны провести матч с соперниками из Ганы, а через три дня сыграть с Гонконгом.

Ранее теннисист Даниил Медведев, который не может улететь из Дубая, заявил, что у него все нормально.