Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

В РФС высказались о пребывании сборной России в ОАЭ на фоне конфликта на Ближнем Востоке

РФС: женская сборная России в штатном режиме готовится к играм в ОАЭ
Женский футбол России/VK

Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что в процессе подготовки женской сборной России к матчам в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) нет никаких изменений в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Заявление службы коммуникаций приводит «Матч ТВ».

«Команда готовится в штатном режиме, все по плану. 3 марта сам матч. Пока никаких изменений в расписании нет», — указали в пресс-службе РФС,

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха. В ОАЭ было закрыто воздушное пространство.

Российские футболистки базируются в Дубае, где проходит товарищеский турнир. Впереди у российской команды по плану стоят два матча — 3 марта россиянки должны провести матч с соперниками из Ганы, а через три дня сыграть с Гонконгом.

Ранее теннисист Даниил Медведев, который не может улететь из Дубая, заявил, что у него все нормально.

 
Теперь вы знаете
Сбылось пророчество Жириновского: Трамп начал войну с Ираном. Из-за чего?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!