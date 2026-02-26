Роналду стал совладельцем испанского клуба

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду купил 25% акции футбольного клуба «Альмерия». Об этом сообщает Marca.

Сделка осуществлена через компанию CR7 Sports Investments. Основной пакет акций с прошлого года принадлежит саудовской инвестиционной группе во главе с Мохамедом Аль-Херейджи. В настоящее время «Альмерия» занимает третье место в турнирной таблице Сегунды.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах.

В феврале Роналду бойкотировал матчи «Аль-Насра» из-за недовольства руководством клуба. Футболист был недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности с «Аль-Хилялем». Позднее он вернулся в состав команды.

