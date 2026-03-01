В ФИФА сделали заявление о проведении ЧМ-2026 на фоне происходящего в Иране

В ФИФА следят за событиями в Иране в преддверии чемпионата мира — 2026

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Маттиас Графстрем заявил, что в организации следят за ситуацией вокруг Ирана, Израиля и США в контексте проведения чемпионата мира — 2026. Его слова приводит ESPN.

«В Вашингтоне состоялась жеребьевка финальных матчей, в которой приняли участие все команды, и теперь наша главная задача — обеспечить безопасное проведение чемпионата мира с участием всех команд», — указал он.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

Ранее появилась информация, что сборная Ирана может сняться с чемпионата мира — 2026 в США.