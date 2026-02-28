«Было плохо»: тренер «Вашингтона» выразил недовольство игроками команды, включая Овечкина

Карбери недоволен игроками команды вместе с Овечкиным после матча с «Вегасом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери после победы над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) заявил, что игра столичной команды была слабой, передает RMNB.

«Сейчас не хочется обсуждать игру в большинстве. Это было плохо. Дело даже не в структуре игры. Просто было очень плохо… Мы плохо справились с этой ситуацией, с игрой в большинстве. Ребята хотят забивать в таких ситуациях, особенно Дилан Строум, Овечкин, Чичи, они хотят показывать результат. Поэтому, когда у них это не получается, они расстраиваются», — сказал Карбери.

Встреча, которая прошла в Вашингтоне, завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей дублем отметился Пьер-Люк Дюбуа, отличившийся на 21-й и 24-й минутах. Обе шайбы были заброшены с передач белорусского форварда Алексея Протаса. Еще один гол у «Вашингтона» на счету Джейкоба Чикрана, который поразил ворота на 35-й минуте.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут 43 секунды, нанес три броска в створ, применил два силовых приема и заблокировал два броска. Спортсмен не набрал очков, продлив безголевую серию до семи матчей.

Ранее Овечкин заявил, что не он один виноват в спаде результативности в «Вашингтоне».