Овечкин оформил дубль в матче НХЛ

Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Монреалю» в НХЛ
John McDonnell/AP

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Белл-центр» в Монреале, завершилась со счетом 6:2. В составе победившей команды голами отметились Коул Кофилд, который оформил дубль, Ник Судзуки, Майк Мэтисон, Кирби Дак и Джейк Эванс. Две шайбы «Вашингтона» забросил российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, который прервал свою безголевую серию, состоящую из семи матчей.

«Монреаль» идет на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в своем активе 75 очков после 59 матчей. «Вашингтон», который прервал победную серию из трех игр, расположился на девятой позиции «Востока», набрав 69 очков после 62 встреч регулярного чемпионата.

Следующий матч канадский клуб проведет на выезде против «Сан-Хосе Шаркс» 4 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 6:00 по московскому времени. «Вашингтон» в тот же день примет «Юту Мамонт», начало игры — 3:00 мск.

Ранее тренер «Вашингтона» выразил недовольство игроками команды, включая Овечкина.

 
