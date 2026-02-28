«Не определяющая»: российский тренер о роли Сафонова в успехе «ПСЖ»

Российский тренер Сергей Балахнин заявил, что успех парижского «ПСЖ» не сильно взаимосвязан от российского вратаря Матвея Сафонова. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Не стоит говорить, что успехи «ПСЖ» напрямую связаны с игрой Сафонова. У парижан очень именитые футболисты, хорошая команда по игре. Недаром они выигрывали Лигу чемпионов, но вратарь — всегда важная структура в команде, но не определяющая, это точно», — сказал Балахнин.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

Ранее «ПСЖ» с Сафоновым вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.