Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

Ветеран ВВС США обвинил чемпиона UFC Чимаева в нападении в аэропорту Дубая

Ветеран ВВС США заявил, что чемпион UFC Чимаев напал на него в аэропорту Дубая
соцсети

Американский блогер, ветеран ВВС США Рич Паттерсон на своей странице в социальных сетях обвинил 31-летнего действующего обладателя чемпионского титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Хамзата Чимаева в нападении, совершенном в аэропорту Дубая.

«Я был буквально окружен им и ещё примерно семью-восемью другими людьми, когда он решил прорваться и ударить меня ногой в грудь. Все это есть на камерах видеонаблюдения. Неважно, насколько рано утром, неважно, насколько «профессиональный» боец UFC пьян или страдает похмельем, никто не заслуживает такого», — подчеркнул он.

В 2025 году году Чимаев одержал победу над представителем Южно-Африканской Республики Дрикусом Дю Плесси единогласным вердиктом судейской коллегии и завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе. Чеченский боец доминировал над соперником в борьбе на земле на протяжении почти 22 минут, установив новый рекорд UFC по числу успешно нанесенных ударов за один поединок – 529. Победа Чимаева вызвала восторг у Конора Макгрегора.

Таким образом, 31-летний Чимаев, который представляет Объединенные Арабские Эмираты, одержал 15-ю победу в ММА, на его счету нет ни одного поражения.

Ранее американский боец UFC заявил, что не считает Чимаева мужчиной.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!