«Акрон» проиграл аутсайдеру РПЛ после отмененного гола Дзюбы

«Оренбург» одержал домашнюю победу над тольяттинским «Акроном» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 2:0. В составе победителей голы забили Максим Савельев и Эмирджан Гюрлюк, реализовавший пенальти.

Гол нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на 41-й минуте был отменен после вмешательства VAR из-за офсайда.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию. Главным арбитром встречи был назначен Андрей Прокопов. Этот матч стал вторым в РПЛ после зимней паузы.

После этой победы «Оренбург» набрал 15 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, переместившись в зону стыковых матчей. «Акрон» остался на девятом месте с 21 очком.

В следующем туре «Оренбург» 8 марта примет петербургский «Зенит», а «Акрон» днем позже сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Ранее «Зенит» вырвал победу у «Балтики» в матче РПЛ.