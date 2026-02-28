В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за конфликта с Ираном

В Израиле отменены все спортивные события из-за начала конфликта с Ираном

В Израиле отменили все спортивные мероприятия из-за начала конфликта с Ираном. Об этом сообщает пресс-служба Министерство спорта и культуры Израиля.

«Принято решение о переходе от полной к необходимой активности по всей стране, без проведения спортивных, культурных, образовательных мероприятий, без массовых скоплений людей, без работы предприятий, за исключением жизненно важного сектора экономики. Все матчи, спортивные и культурные мероприятия отменяются до особого распоряжения», — сказано в сообщении.

Утром 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в военной операции против Ирана. Воздушное пространство Израиля закрыто, граждан призвали находиться вблизи укрытий.

25 сентября появилась информация, что УЕФА готовится провести голосование по вопросу о приостановке членства федерации Израиля. Ожидается, что большая часть членов исполнительного комитета УЕФА, состоящего из 20 человек, выступит за отстранение всех израильских команд от международных турниров. Однако никакой дальнейшей информации по этому поводу не поступало.

3 октября стало известно, что совет Международной федерации футбола (ФИФА) не стал обсуждать возможное отстранение Израиля. Было указано, что ФИФА не хочет нанести ущерб чемпионату мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 18 июля.

Ранее стало известно, что сборные России сыграют с Ираном, Азербайджаном и Сербией.