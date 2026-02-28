Размер шрифта
Команда с Большуновым выиграла смешанную эстафету на чемпионате России

Команда с Большуновым и Степановой выиграла эстафету на чемпионате России
Sergey Elagin/Global Look Press

Команда «Татарстан-1» выиграла смешанную эстафету 4 по 5 километров на чемпионате России по лыжным гонкам в Южно-Сахалинске.

В составе команды участвовали Лидия Горбунова, Александр Большунов, Вероника Степанова и Сергей Ардашев.Время победителей составило 58 минут 57,7 секунды.

Второй стала команда в составе Елизаветы Маслаковой, Ильи Трегубова, Екатерины Булычевой и Александра Бакурова с отставанием в 1,6 секунды. Третье место заняли Алиса Жамбалова, Алексей Червоткин, Елизавета Пантрина и Александр Терентьев с отставанием 2 секунды.

Соревнования проходят в Южно-Сахалинске с 26 февраля по 3 марта.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Елену Вяльбе мизантропкой.

 
