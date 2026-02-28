Размер шрифта
Клопп выдвинул «Реалу» несколько условий для прихода на пост тренера

Клопп поставил «Реалу» несколько условий прихода на тренерский пост
Бывший тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал ряд условий, при которых он будет готов возглавить мадридский «Реал» летом. Об этом пишет Topskills Sports UK.

Специалист требует двух центральных защитников и двух полузащитников для усиления состава.

Клопп также настаивает на возвращении в основу бразильца Эндрика и обозначил, что не против продажи Джyда Беллингема и Эдуардо Камавингу.

12 января «Реал» объявил об увольнении главного тренера Хаби Алонсо. На его место назначен Альваро Арбелоа.

В матче Кубка Испании «Реал» уступил «Альбасете» со счетом 2:3. В составе победителей забитыми мячами отметились Хави Вильяр и Хефте Бетанкор, оформивший дубль. У проигравшей команды отличились Франко Мастантуоно и Гонсало Гарсия.

В мае 2025 года Клопп выразил сожаление из-за раннего отказа возглавить мадридский «Реал».

Клопп тренировал английский «Ливерпуль» с 2015 года. После окончания сезона-2023/2024 на этом посту его сменил нидерландский специалист Арне Слот. Под руководством Клоппа «красные» выиграли Английскую премьер-лигу, Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

Ранее легенда сборной России рассказал, может ли Клопп возглавить «Реал».

 
