«Судили щедро»: Тутберидзе об оценках Петросян на Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ее ученицу Аделию Петросян хорошо судили на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом она рассказала в интервью Okko.

«Она впервые получила четвертый уровень дорожки. У нас на соревнованиях она ни разу его не получала, потому что наши судьи строже. Им казалось, что корпуса и ребер недостаточно. Судили щедро. Для меня ничего не поменялось», — отметила она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее появилась информация, что Петросян выступала на Олимпиаде с тяжелой травмой.