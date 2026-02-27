«Немножко унизительно»: Тутберидзе о запретах на Олимпиаде

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала унизительным различные запреты на зимних Олимпийских играх — 2026. Об этом она рассказала в интервью Okko.

«Ничего для меня сложным не было, кроме того, что, конечно, какие-то моменты воспринимаются немножко унизительно. Здесь не выйди, сюда не подойди. Но это правила, по которым мы согласны играть», — отметила она.

На Олимпиаде выступила ученица Тутберидзе Аделия Петросян. По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее Тутберидзе заявила, что Петросян щедро судили на Олимпийских играх.