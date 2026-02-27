Размер шрифта
«Зенит» и «Балтика» назвали составы на первый матч РПЛ в 2026 году

«Зенит» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ
Александр Вильф/РИА Новости

Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» объявили стартовые составы на матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дивеев, Нино, Барриос, Вендел, Джон Джон, Мантуан, Дуран, Глушенков, Педро.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде, Бевеев, Беликов, Рядно, Мендель, Титков, Петров, Хиль.

Встреча состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, главным арбитром которой назначен Алексей Сухой. Этот матч станет первым в РПЛ после зимней паузы.

В турнирной таблице РПЛ петербургский клуб занимает второе место, набрав 38 очков и всего на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Калининградская команда расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 баллов.

В 20-м туре национального первенства «Зенит» 8 марта на выезде сыграет с «Оренбургом», стартовый свисток прозвучит в 12:00 по московскому времени. «Балтика» на день раньше в выездном матче сразится с «Ростовом», игра начнется в 16:30 мск.

Ранее «Зенит» вошел в топ-25 клубов по выручке.

 
