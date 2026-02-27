«Конечно, я расстроена»: Тутберидзе об итогах Олимпиады-2026

Тренер Этери Тутберидзе призналась, что расстроена итогами зимних Олимпийских игр — 2026, где выступила ее ученица Аделия Петросян. Об этом она рассказала в интервью Okko.

«Нет, конечно, я расстроена. <...> Мы рисуем теми красками, которые у нас есть. Других красок в нашем сейчас наборе не было, какие есть. И Адель прекрасна, она умеет танцевать, она умеет передавать образ. У нее тоже очень много положительных качеств», — заявила она.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее появилась информация, что Петросян выступала на Олимпиаде с тяжелой травмой.