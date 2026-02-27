Петросян пропустит следующий турнир после Олимпиады

Петросян не вошла в предварительный состав на финал Гран-при России в Челябинске

Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не попала в предварительный список участниц финала Гран-при России. Информация об этом появилась в официальном Telegtam-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

В Финале Гран-при среди женщин-одиночниц выступят Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьева, Камилла Нелюбова, Дарья Садкова, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова и Вероника Яметова.

В феврале Петросян, которая становилась чемпионкой России три сезона подряд, выступила на зимних Олимпийских играх — 2026. По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

В произвольной программе Петросян допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности. По ходу сезона сообщалось, что спортсменка борется с различными травмами — как и перед отборочным турниром в сентябре, так и перед Олимпийскими играми.

Ранее появилась информация, что Петросян выступала на Олимпиаде с тяжелой травмой.