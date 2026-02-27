Губерниев оставил пожелание фигуристке Трусовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «Советскому спорту» позитивно оценил текущую форму серебряной призерки Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой.

По его словам, спортсменка имеет все шансы вернуться конкурентноспособной на мировой уровень.

«То, что она станет сильнее, вернувшись, — факт. Были бы соревнования, где она могла бы себя реализовать. За мастерством, за ее четверными дело не встанет. Главное, чтобы она смогла выступать не только в России, но и на международной арене», — заявил Губерниев.

Напомним, в марте 2025-го Александра Трусова и ее муж, фигурист Макар Игнатов, объявили, что ждут ребенка. 6 августа того же года у спортсменов родился сын, которому дали имя Михаил.

В 2022 году на Олимпийских играх в Пекине Александра Трусова стала обладательницей серебряной награды, уступив первое место соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также вторая (после Мики Андо), выполнившая четверной сальхов.

Ранее тренер фигуристки Аделии Петросян назвал Олимпиаду-2026 «праздником не для нас».