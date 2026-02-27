Размер шрифта
Cтали известны пары 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов
Peter Cziborra/Reuters

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прошла церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

За выход в четвертьфинал между собой поборются «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси», «Ньюкасл» и «Барселона», «Галатасарай» и «Ливерпуль», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», «Буде-Глимт» и лиссабонский «Спортинг», леверкузенский «Байер» и лондонский «Арсенал», мюнхенская «Бавария» и «Аталанта» из Бергамо, а также мадридский «Атлетико» и лондонский «Тоттенхэм».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

