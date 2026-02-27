Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Осужденный на 10 лет экс-глава «Локомотива» впервые высказался

Экс-глава «Локомотива» Липатов прокомментировал наказание суда в виде 10 лет
Илья Питалев/РИА Новости

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов, осужденный за подстрекательство к убийству, не стал подробно рассказывать об эмоциях после вынесения обвинительного приговора. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаете, я буду что‑то комментировать по этому поводу? Нет, конечно, спасибо», — заявил Липатов.

В январе этого года бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов дал признательные показания по делу о заказном убийстве советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова в 2002 году. По данным следствия, Липатов выплатил $200 тыс. для ликвидации Фоминова из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос.

Липатов возглавлял «Локомотив» с 2002-го по 2010-й: за это время «железнодорожники» дважды выиграли чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России и добились лучшего для себя результата в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сборная России объявила имя нового соперника.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!