Осужденный на 10 лет экс-глава «Локомотива» впервые высказался

Бывший председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Сергей Липатов, осужденный за подстрекательство к убийству, не стал подробно рассказывать об эмоциях после вынесения обвинительного приговора. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаете, я буду что‑то комментировать по этому поводу? Нет, конечно, спасибо», — заявил Липатов.

В январе этого года бывший председатель совета директоров московского «Локомотива» Сергей Липатов дал признательные показания по делу о заказном убийстве советника главы министерства путей сообщения России Александра Фоминова в 2002 году. По данным следствия, Липатов выплатил $200 тыс. для ликвидации Фоминова из личной неприязни и с целью решить коммерческий вопрос.

Липатов возглавлял «Локомотив» с 2002-го по 2010-й: за это время «железнодорожники» дважды выиграли чемпионат России, по разу — Кубок и Суперкубок России и добились лучшего для себя результата в Лиге чемпионов УЕФА. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

