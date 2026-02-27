Демин установил новый рекорд НБА

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин установил персональный рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству передач за матч.

В ночь на 27 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» играл с «Сан-Антонио Сперс». Демин в прошедшей игре отдал девять передач, допустив лишь одну потерю. Предыдущим рекордом Демина были семь передач по ходу одной игры.

Также в активе россиянина шесть очков (два из трех с игры, один из двух трехочковых, один из двух штрафных), пять подборов и один перехват.

Поединок завершился поражением «Бруклин Нетс» с результатом 110:126. В следующем матче «Бруклин» сразится с «Бостон Селтикс».

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее Егор Демин посетил матч Александра Овечкина.