Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Демин установил новый рекорд НБА

Российский форвард «Бруклина» Демин установил новый рекорд НБА
Nell Redmond/AP

Российский баскетболист «Бруклин Нетс» Егор Демин установил персональный рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству передач за матч.

В ночь на 27 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Бруклин Нетс» играл с «Сан-Антонио Сперс». Демин в прошедшей игре отдал девять передач, допустив лишь одну потерю. Предыдущим рекордом Демина были семь передач по ходу одной игры.

Также в активе россиянина шесть очков (два из трех с игры, один из двух трехочковых, один из двух штрафных), пять подборов и один перехват.

Поединок завершился поражением «Бруклин Нетс» с результатом 110:126. В следующем матче «Бруклин» сразится с «Бостон Селтикс».

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее Егор Демин посетил матч Александра Овечкина.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!