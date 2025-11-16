«Под большим впечатлением»: баскетболист Демин посетил матч Овечкина

Российский баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егор Демин получил от российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина приглашение посетить матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Демин посетил матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», где обменялся игровыми джерси с Овечкиным.

«Под большим впечатлением от встречи с легендой мирового спорта и гордостью России Александром Овечкиным! Спасибо огромное Александру и его маме Татьяне Николаевне за приглашение на игру», — написал баскетболист в своем Telegram-канале.

В ночь на 16 ноября «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2. Овечкин записал на свой счет заброшенную шайбу и результативную передачу. Этот гол для российского хоккеиста 979 в НХЛ с учетом плей-офф.

12 ноября Демин установил новый личный рекорд результативности в матчах регулярного чемпионата НБА. Спортсмен набрал 16 очков в матче против «Торонто Рэпторс» — 11 очков он заработал именно в первой половине игры. За 28 минут на площадке он совершил 5 результативных передач и 4 подбора.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки.