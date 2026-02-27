Размер шрифта
Малкин установил историческое достижение

Форвард «Питтсбурга» Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ
Charles LeClaire/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

В ночь на 27 февраля «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:1, Евгений Малкин оформил на свой счет в мачте две результативные передачи.

Благодаря ним, Малкин вошел в топ-25 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ с активом в 1392 балла. Для этого 39-летнему россиянину потребовалось провести 1255 игр.

Малкин в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 42 встречах, в которых набрал 46 очков. При этом Малкин пропустил несколько недель из-за травмы, полученной в начале декабря.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ.

Ранее Александр Овечкин установил историческое достижение.

 
