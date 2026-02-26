Размер шрифта
Овечкин установил историческое достижение

Овечкин вышел на 17-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ
Nick Wass/AP

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провел 1551-ю игру в регулярных чемпионатах.

Минувшей ночью «Вашингтон» принимал «Филадельфию Флайерз». Благодаря выходу на лед в прошедшей встрече 40-летний форвард обошел Алекса Дельвеккио и поднялся 17-е место в истории НХЛ по числу проведенных игр. Следующим в рейтинге перед Овечкиным находится канадец Брент Бернс, у которого в НХЛ 1553 встречи.

Игра «Вашингтон» — «Филадельфия» прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» и завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Расмус Сандин, Джеймс ван Римсдайк и Алексей Протас, поразивший пустые ворота. У проигравшей команды отличился Ноа Кейтс.

Эта победа стала для «столичных» первой после олимпийской паузы. После этой игры «Вашингтон» набрал 67 очков и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, проведя 60 матчей в регулярном сезоне. У «Филадельфии» в активе 61 очко после 57 матчей и 14-я позиция на Востоке.

Ранее Александр Овечкин не набрал очков в первом матче после Олимпиады.

 
