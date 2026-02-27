Размер шрифта
Роднина объяснила, почему бросила США ради России

Депутат Роднина объяснила возвращение в Россию из США желанием жить дома
Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью Sport24 заявила, что вернулась в Россию после 12 лет жизни в США для того, чтобы жить дома.

По ее словам, не все из близких друзей поняли, зачем она приняла такое решение.

«Кто-то обсуждал, но в основном не понимали, а кто-то даже завидовал. Но я понимала, зачем и для чего я возвращаюсь, почему прекращаю работать там, где, как всем казалось, все замечательно. Я вернулась, потому что Россия — это мой дом», — заявила экс-спортсменка.

Роднина с 1990 по 2002 год жила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Ранее Аделия Петросян назвала болезненными эмоции от Олимпиады-2026.

 
