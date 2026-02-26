Гуменник поблагодарил Петросян за помощь на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил соотечественницу Аделию Петросян за поддержку на Олимпийских играх 2026 года в Италии, передает «Чемпионат».

«Мы друг друга поддерживали и, да, я благодарен, что она хотела меня поддержать таким образом, пригласить вместе с ней выступить. Вот за это спасибо ей!» — сказал Гуменник.

Перед показательным шоу на Олимпиаде Петросян обратилась в Федерацию фигурного катания на коньках России с просьбой выступить с Гуменником на гала-концерте, но ей сказали, что такое невозможно с точки зрения правил Международного союза конькобежцев.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Петр Гуменник является чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России и бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup. На Олимпиаде 2026 года фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

