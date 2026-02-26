Гуменник рассказал о теплых взаимоотношениях с Малининым

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал об отношении к американцу Илье Малинину, с которым соревновался на Олимпийских играх в Италии, передает «Чемпионат».

«К Илье я отношусь очень положительно. Он великолепный спортсмен и, как оказалось, еще очень хороший человек. Наши теплые взаимоотношения тоже воспринимаю очень положительно», — рассказал Гуменник.

Петр Гуменник является чемпионом России, двукратным победителем финала Гран-при России и бронзовым призером этапа Гран-при Rostelecom Cup. На Олимпиаде 2026 года фигурист набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее стало известно, как познакомились Малинин и Петросян