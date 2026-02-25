«Разбалованы деньгами»: легенда ЦСКА призвал наказать задержанного в Уфе Агапова

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что «Уфа» должна наказать футболиста Илью Агапова после его задержания. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы не были так разбалованы деньгами, как футболисты сейчас. <..> Это не красит человека, тем более когда тебя отдали в аренду, чтобы ты совершенствовался, а вместо этого ты пьяный врываешься в музыкальную школу. Клуб однозначно должен его оштрафовать, просто не выплатить месячную зарплату. Это будет ему назиданием», — подчеркнул он.

25-летний Агапов — воспитанник казанского «Рубина», он выступал за «Нефтехимик» и «Спартак-2». В 2022 году он подписал контракт с «Пари Нижним Новгородом», а в зимнее трансферное окно 2023 года стал игроком московского ЦСКА. Однако закрепиться в основе он не сумел — в 2025 году он играл в аренде в «Пари НН» и тольяттинском «Акроне», а в 2026 году на правах аренды перешел в «Уфу».

Уфимская команда не так давно вернулась со сборов, которые проводила в Турции. «Уфа» выступает в Первой лиге и идет на 16-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 очков после 21 сыгранного матча.

Ранее «Уфа» сделала заявление из-за задержания Агапова.