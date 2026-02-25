Васильев объяснил, почему ему обидно за Овечкина

Васильев заявил, что ему обидно за Овечкина и других не допущенных на ОИ россиян

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что ему обидно за российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина из-за недопуска на Олимпийские игры 2026 года. Его слова передает РИА Новости.

«Конечно, есть горькое чувство из-за того, что Александра Овечкина лишили возможности выиграть золотую олимпийскую медаль. А также за других ребят, которые могли бы составить конкуренцию канадцам и американцам, и завоевать заветное золото. Обидно не только за Сашу, но и за Александра Большунова, который мог бы пополнить свою коллекцию наград, и за других наших ребят и девушек, всех тех, кто мог бы составить конкуренцию победителям Игр», — сказал Васильев.

Сборная России по хоккею не принимала участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Финальный матч сборных США и Канады завершился со счетом 2:1 в овертайме.

В первом периоде на шестой минуте счет открыл нападающий Мэтт Болди. Канадцы сумели отыграться в конце второго периода усилиями Кейла Макара. Победную шайбу в овертайме забросил Джек Хьюз, оформивший дубль в полуфинальной встрече со словаками.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. На них в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Роман Ротенберг заявил, что намерен бросить вызов сборным Канады и США.