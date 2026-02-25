Соперник из Северной Америки отказался от матча с Россией

Sport24: Гондурас отказался от товарищеского матча со сборной России в марте

Сборная Гондураса по футболу отказалась от проведения товарищеского матча с национальной командой России в марте 2026 года. Об этом пишет Sport24.

Согласно опубликованной информации, российская сторона обратилась с предложением о проведении игры в Санкт-Петербурге 31 марта, однако получила отказ. Причиной этому послужил тот факт, что у сборной Гондураса уже есть заранее согласованные соперники на мартовское международное окно, и эти даты уже были официально согласованы.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 18 июля.

