«Не умеет читать, считать, писать»: тренер «Зенита» о бразильце в команде

Тренер «Зенита» Семак: Вендел не умеет читать, но делает свое любимое дело
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак в подкасте у Владислава Радимова и Андрея Аршавина заявил, что бразильский игрок команды Вендел очень лб\юбит футбол, несмотря на свои дисциплинарные проблемы.

«Он — фанат футбола. Он едет в отпуск, встречается c друзьями и играет в футбол в этой клетке. Он от футбола получает удовольствие. Он не умеет читать, считать, писать, но получает удовольствие от того, что делает свое любимое дело, что занимается футболом», — поделился специалист.

В начале 2026 года в СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Футболист ведет себя подобным образом не в первый раз, ранее он уже опаздывал к началу сборов команды.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

