«Ковентри должна покинуть МОК»: украинский скелетонист Гераскевич призвал к протестам

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич раскритиковал президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, призвав ее покинуть занимаемую должность. Его слова приводит Sportarena.

«Я считаю, что госпожа Ковентри должна покинуть эту должность. Она полностью завалила Олимпийские игры. Потому что тем скандалом, который создал МОК, они отвлекли очень много внимания от спортсменов, участвовавших в соревнованиях, этот скандал сильно повлиял на ценность олимпийского движения. Нужно формировать коалицию вокруг Украины. Чтобы если мы бойкотировали, то бойкотировали не сами», — сказал Гераскевич.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

Ранее стало известно о худшем в истории результате Украины на Олимпийских играх в 2026 году.