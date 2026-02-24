Размер шрифта
Малинин назвал цель после восьмого места на ОИ-2026

Фигурист Малинин хочет победить на ЧМ после восьмого места на ОИ-2026
Фигурист Илья Малинин, выигравший Олимпийские игры 2026 года в командном турнире в составе национальной сборной США, признался, что хотел бы победить на предстоящем чемпионате мира. Его слова приводит Nur.

«Моя цель – исцеляющий прокат на чемпионате мира. Вы знаете, что на самом деле просто лучше провести время и честно наслаждаться последними соревнованиями в этом сезоне. Потом в будущем появятся гораздо большие планы», — заявил Малинин.

Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым. Олимпийский турнир в мужском одиночном выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров (291,58 балла), российский фигурист Петр Гуменник оказался на шестой позиции.

XXV зимние Олимпийские игры проходили в Италии с 6 по 22 февраля. Первое место по числу медалей на соревнованиях заняла Норвегия, за ней следуют США, а третьими в итоге стали Нидерланды.

Ранее Илья Малинин заявил, что мечтает посетить Казахстан.
 
