Президент Мексики сделала краткое заявление о безопасности перед ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум на фоне продолжающихся боев с наркокартелями заявила, что гостям на чемпионате мира — 2026 по футболу ничего не угрожает.

«Все гарантии, все гарантии, нет никакой угрозы», — сказала Шейнбаум во время пресс-конференции.

22 февраля стало известно, что был захвачен глава картеля «Новое поколение Халиско» Рубен Немесио Осегера Сервантес, после чего в стране начались беспорядки.

24 февраля появилась информация, что матчи предстоящего чемпионата мира по футболу могут быть перенесены из Мекскики из-за войны силовых структур с наркокартелями. По информации СМИ, чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) начали прорабатывать различные варианты на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Ожидается, что вопрос переноса матчей будет рассматриваться только в крайнем случае, если представители органов безопасности и коммерческие партнеры выскажут серьезные опасения.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.

Ранее в России предрекли отмену ЧМ-2026.