Российским лыжникам предрекли проблемы против норвежцев

Лыжник Волков заявил, что россияне бы не отобрали медали у норвежцев на ОИ-2026

Российский лыжник Сергей Волков в интервью РИА Новости заявил, что россияне бы не отобрали медали у норвежцев на зимней Олимпиаде в Италии, даже если были бы допущены в полном составе.

«Норвежцы невероятно сильны. Вряд ли кто-то смог бы поддержать тот темп. Любого российского лыжника туда привези, все равно пьедестал был бы норвежским», — заявил Волков.

21 февраля Йоханнес Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав шестую золотую олимпийскую медаль в Италии. На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером.

Для Клебо эта победа стала 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее Йоханнес Клебо опередил 87 стран в медальном зачете Олимпиады-2026.