Переговоры о мире на Украине
Петросян не знает, что будет делать после Олимпиады

Фигуристка Петросян не знает, что будет делать после Олимпиады
Claudia Greco/Reuters

Трехкратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян в интервью «Чемпионату» заявила, что не знает о том, что будет делать после зимних Олимпийских игр 2026 года.

По ее словам, дальнейший соревновательный план будет известен позднее.

«Буду ли выступать в финале Гран-при? Я не знаю», — заявила спортсменка.

Петросян принимала участие в зимних Олимпийских играх в Италии. 19 февраля фигуристка завершила олимпийский турнир на шестой позиции, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 214,53 балла. В произвольном прокате ей не удалось чисто исполнить каскад с четверным тулупом — единственным элементом ультра-си в ее программе — и она упала. После окончания соревнований Аделия Петросян выступила в гала-концерте, исполнив номер под композиции колумбийской звезды Шакиры.

Ранее Этери Тутберидзе выложила фото из олимпийской деревни.
 
