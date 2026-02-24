Размер шрифта
«Он просто смотрел футбол»: жена услышала мат от мужа и ударила его ножом

Мужчина материл футбольного судью и получил удар ножом от обиженной жены
Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

В Италии женщина была арестована за нанесение ножевых ранений своему мужу, полагая, что он оскорбляет ее во время просмотра футбольного матча. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, инцидент произошел 22 февраля в Неаполе во время игры чемпионата Италии между «Наполи» и «Аталантой». Незадолго до перерыва при счете 1:0 в пользу хозяев судья назначил пенальти в пользу команды под руководством Антонио Конте, после чего счет мог бы стать 2:0, но после видеопросмотра судья VAR отменил это решение. Разъяренный болельщик начал оскорблять судью, после чего получил удар ножом от супруги, которая подумала, что оскорбления были направлены в ее сторону.

Иитекая кровью, вызвал скорую помощь, но женщина продолжала бросать другие острые кухонные предметы. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место проишествия и арестовали женщину, выдвинув ей обвинения в домашнем насилии и нападении при отягчающих обстоятельствах.

Игра «Наполи» — «Аталанта» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

