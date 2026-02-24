Роналду пожелал здоровья получившей страшную травму горнолыжнице

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал пожелание американской горнолыжнице Линдси Вонн, перенесшей несколько операций после травмы на Олимпиаде-2026.

«Чемпионов определяют не только моменты победы, но и моменты, когда они отказываются сдаваться. Линдси, твоя сила выше гор, которые ты покорила. Продолжай бороться. Легенды всегда возрождаются», - написал 41-летний футболист.

8 февраля сообщалось, что спортсменка во время скоростного спуска зацепила флаг, не удержала равновесие и рухнула на трассу. Она получила серьезную травму колена и ударилась головой.

Вонн является олимпийской чемпионкой 2010 года в скоростном спуске. Также она дважды выигрывала бронзу Олимпийских игр в супергиганте и скоростном спуске.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

Ранее пострадавшую на Олимпиаде горнолыжницу спасли от ампутации.